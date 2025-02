Escalação do São Paulo: Zubeldía repete time do San-São contra o Mirassol

A escalação do São Paulo está definida para o duelo com o Mirassol, que acontece nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Alan Franco, que tinha a expectativa de voltar ao time titular, voltou a ser relacionado, mas começa no banco de reservas, com Sabino se mantendo como dupla de zaga de Arboleda.

O zagueiro argentino foi desfalque no clássico do último sábado, contra o Santos, por causa de uma sobrecarga na coxa esquerda. Nesta semana, porém, ele voltou a treinar com o elenco, mas ainda há certa cautela da comissão técnica em relação ao seu quadro.

Portanto, o time é o mesmo que enfrentou o Santos. Luis Zubeldía manteve força máxima para esse jogo contra o Mirassol após a derrota no clássico, até porque do outro lado estará um time que, se vencer, se manterá como dono da melhor campanha geral do Paulistão.

A escalação do São Paulo completa contra com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas; Luciano e Calleri.

Com um jogo a menos que os demais integrantes do Grupo C, o São Paulo ocupa a liderança da chave, com dez pontos, e pode ampliar sua vantagem para seus concorrentes caso conquiste um resultado positivo diante de seus torcedores nesta quarta-feira.

Esse também será o último jogo do São Paulo no Morumbis antes da sequência de jogos como mandante em Brasília, contra Inter de Limeira e Veloclube, uma vez que o estádio do clube estará ocupado para o show da cantora Shakira no dia 13 de fevereiro.