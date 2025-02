Escalação do Corinthians: Ramón comanda treino tático e terá desfalque de volante para o Derby

O Corinthians está pronto para o clássico contra o Palmeiras. O elenco alvinegro fez um trabalho tático no CT Dr. Joaquim Grava na tarde desta quarta-feira e finalizou a preparação para o Derby, marcado para esta quinta, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O técnico Ramón Díaz terá um desfalque importante para a partida: José Martínez. O volante viajou aos Estados Unidos nos últimos dias para renovar seu visto de trabalho e, como não treinou com o restante do grupo, ficará de fora. A expectativa era que o venezuelano retornasse ao Brasil nesta quarta, mas ele só desembarcará em território nacional nesta quinta, dia do jogo.

O meia Rodrigo Garro, em transição física, ainda é tratado como dúvida. Já Maycon e Gustavo Henrique, lesionados, além de Breno Bidon, que defende a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria, desfalcam o Corinthians.

A tendência é que o holandês Memphis Depay reapareça entre os titulares. Outra novidade pode ser o lateral direito Matheuzinho, que ficou fora dos últimos compromissos por um incômodo na posterior da coxa esquerda.

Portanto, a provável escalação do Timão tem: Hugo Souza; Léo Mana (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana, André Carrillo e Igor Coronado; Yuri Alberto e Memphis Depay (Talles Magno).

Seguimos com a preparação do nosso elenco alvinegro para o Derby, Fiel!! ????#VaiCorinthians pic.twitter.com/nyIVydHP24 ? Corinthians (@Corinthians) February 5, 2025

O duelo entre Palmeiras e Corinthians está agendado para as 20h (de Brasília) desta quinta-feira, no Allianz Parque.

A equipe do Parque São Jorge, no momento, detém a melhor campanha do Paulistão e lidera o Grupo A do torneio, com 18 pontos conquistados. Porém, o segundo colocado Mirassol, com 15 pontos, ainda tem um compromisso a menos. Inter de Limeira, com cinco, e Botafogo-SP, com três, são os outros integrantes da chave.