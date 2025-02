Enzo mostra credenciais, e Wendell chega ao São Paulo em cenário diferente

Cerca de um mês atrás, todo e qualquer são-paulino via a chegada de Wendell como urgente e imprescindível para o ano, mas isso mudou rapidamente em duas palavras: Enzo Díaz.

O que aconteceu

O lateral-esquerdo argentino chegou mostrando suas credenciais em campo e sendo quase 'indestrutível'. Ele chegou já durante a pré-temporada, mas é um dos jogadores com mais minutos no ano.

Enzo foi titular em três dos últimos quatro jogos e entrou vindo do banco na outra partida. Somando os jogos da FC Series, o lateral tem os mesmos 360 minutos de Rafael e Arboleda, líderes do quesito em 2025.

No duelo contra o Santos, o argentino sofreu uma 'paulistinha' durante o jogo, mas ficou em campo e só foi sair nos minutos finais por opção de Zubeldía. Ele treinou normalmente e está à disposição.

Contra o Corinthians, quando houve discussão se o argentino aguentaria atuar duas partidas consecutivas, Enzo não só atuou como também entrou no decorrer da partida no jogo seguinte. O jogador tem uma cláusula de compra obrigatória em seu contrato caso jogue 45 minutos em 50% das partidas do Tricolor no ano.

Ainda assim, Wendell é visto internamente como o jogador que chega para ser titular. Ele já está no Brasil e deve ser apresentado oficialmente nesta quinta-feira (6).

O fato de chegar para ser o dono da posição pesou na negociação de Wendell com o Tricolor, já que o atleta está de olho em uma vaga na seleção brasileira. Agora, Wendell ganhou uma sombra na posição.

O Tricolor conseguiu a liberação antecipada do jogador que já tinha assinado pré-contrato com o clube ao negociar William Gomes e Moreira com o Porto (POR), antigo clube do lateral. Depois de um ano complicado com apenas Welington à disposição para a posição, o São Paulo abre a temporada 2025 com duas boas opções na lateral-esquerda.

