Depois de Patrício Pitbull, campeão do Bellator pede para ser liberado pela PFL

Depois de Patrício Pitbull pedir - e conseguir - sua liberação de contrato com a PFL, outro campeão do extinto Bellator decidiu seguir o mesmo caminho. Trata-se do americano Patrick 'Patchy' Mix, que utilizou as redes sociais para expressar sua insatisfação com a forma com que sua carreira tem sido administrada pela Professional Fighters League desde a fusão entre as ligas e solicitar o fim de seu vínculo com a empresa (veja abaixo ou clique aqui).

Assim como outros astros históricos do Bellator, a reclamação de Mix é a mesma: a falta de um planejamento de carreira efetivo desde que a organização foi comprada pela PFL. Mais especificamente, o americano se mostra particularmente frustrado pelo longo período de inatividade imposto pela direção da nova companhia.

O sentimento de abandono, inclusive, pode ter sido ampliado ainda mais depois que a PFL anunciou oficialmente o fim das atividades da marca Bellator. Este fato, por sinal, foi lembrado por Patchy no seu pronunciamento público mais recente, ao se questionar de qual organização seria campeão neste momento, já que o cinturão peso-galo (61 kg) que pertence a ele era do Bellator.

Confira abaixo o pronunciamento de Patchy Mix

"Neste momento, eu tenho 31 anos de idade. No auge da minha carreira. Eu passei os últimos seis anos da minha vida totalmente dedicado ao Bellator. Trabalhei muito duro e sacrifiquei tudo para vencer o Grand Prix e me tornar um multicampeão (3) do mundo. Agora, com o fim da promoção, eu sou campeão do que exatamente?

Eu sempre apareci para me arriscar, nunca recusei uma única luta. Agora, em perspectiva, como um campeão saudável, eu só lutei uma vez nos últimos 15 meses. Todo o embalo da minha carreira se perdeu, já que esse é a maior pausa das 31 lutas que eu fiz entre amador e profissional.

Estou com 20-1 agora, perto de cinco anos invencível. Eu finalizei 13 dos meus últimos 15 oponentes e fiquei por um round de ter um (cartel) perfeito de 21-0. Não sou entediante também, já que eu tenho um índice de 80% de vitórias na via rápida. EU SEI que sou o melhor do mundo no peso-galo e eu quero provar isso.

Eu peço isso com o máximo respeito e urgência da PFL. POR FAVOR, ME LIBEREM do meu contrato para que eu possa performar para ganhar dinheiro e fazer o que eu tenho que fazer para sustentar minha família. Estou no auge da minha carreira e eu sou o MELHOR. Eu deveria poder competir contra os outros melhores lutadores do mundo e não estar em uma prateleira.

Se o céu fosse o limite, eu estou na Lua neste momento, em termos de habilidades, e deveria haver apenas um octógono em que eu mostraria minhas habilidades. Além disso, o embaixador da PFL é Francis Ngannou. Eu sou um campeão do mundo da mesma academia e você, pessoalmente, vê quão duro eu trabalho e tento ser um líder para esse time. Essa não é a forma de tratar um campeão. LIBEREM Patchy Mix".

