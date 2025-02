Depay é condenado a 4 meses de prisão em Mônaco por dirigir embriagado

O astro holandês Memphis Depay, do Corinthians, foi condenado a quatro meses de prisão suspensa pelo Tribunal Penal de Mônaco por dirigir embriagado. Ou seja, o atacante irá cumprir a pena em liberdade e só irá para a prisão se violar determinadas condições estabelecidas pela Justiça. A informação foi divulgada originalmente pelo canal francês RMC Sport e confirmada pelo Estadão. A reportagem entrou em contato com o Corinthians, mas ainda não obteve resposta.

Segundo a publicação, Depay foi acusado por "direção arriscada" após conduzir uma Roll-Royce pelas ruas de Mônaco após ingestão de bebida alcoólica, depois de ele ter visitado duas casas noturnas na mesma noite. O teste, realizado às 5h30, apontou mais de dois gramas de álcool por litro de sangue. O caso aconteceu em 6 de agosto, quando o jogador ainda não estava no Corinthians.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Depay foi condenado a pagar uma multa no valor de 9 mil euros (R$ 54 mil, pela cotação atual) e está proibido de dirigir no território de Mônaco pelos próximos dois anos. O atacante admitiu as acusações contra ele e, agora, tem prazo de duas semanas para recorrer da sentença.

Com passagens por Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid, Memphis Depay chegou ao Corinthians em setembro de 2025. Ele estava livre no mercado e o time do Parque São Jorge assinou contrato com o jogador sem a necessidade de compensação financeira a outro clube.

O astro da seleção holandesa foi um dos protagonistas da arrancada do time corintiano no Brasileirão do ano passado, quando a equipe emplacou nove vitórias consecutivas e saiu da zona de rebaixamento direto para uma classificação à Copa Libertadores. O jogador acumula 18 jogos e sete com gols pelo time paulista.