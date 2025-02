De volta ao Santos, Neymar completa 33 anos e inicia novo capítulo na carreira

Esta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025, promete ser especial para Neymar. O atacante completa de 33 anos de vida e fazer a sua reestreia com a camisa do Santos.

O astro brasileiro está de volta para o clube que o revelou 12 anos depois. O contrato é curto, com validade apenas até o final de junho, mas o retorno para casa era algo necessário para o ídolo alvinegro, que busca reencontrar a sua felicidade.

"Algumas decisões fogem da lógica do futebol e algumas são impactantes. No começo de janeiro não imagina sair do Al-Hilal e voltar para o Santos. Estava muito feliz lá, minha família também, estava adaptado e cheio de vontade de jogar. As coisas aconteceram e tive que tomar uma decisão. Comecei a entristecer no dia a dia e não estava sendo bom para minha cabeça. Surgiu a oportunidade de voltar e não pensei duas vezes. Desde o primeiro dia quis voltar. Deu certo. Estou muito contente, eu, minha família e meus amigos. Energia renovada. Me sinto com 17 anos de novo", declarou.

Neymar defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

Em 2023, foi embora para o Barcelona. Na Catalunha, fez história ao lado de Lionel Messi e Luís Suárez, formando o famoso trio "MSN". Foi campeão da Liga dos Campeões em 2015, novamente balançando as redes na grande decisão, além de duas vezes campeão espanhol. Foram 105 gols marcados em 186 partidas pelo clube catalão.

Neymar foi para o Paris Saint-Germain em agosto de 2017. Ao todo, disputou 173 partidas, marcando 118 gols e dando 70 assistências.

Já em agosto de 2023, foi anunciado pelo Al-Hilal. Na Arábia Saudita, porém, sofreu com lesões e disputou apenas sete partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

Em meio a este cenário, o atacante foi seduzido pelo Santos a voltar para casa. Com uma boa relação com o pai de Neymar, o presidente Marcelo Teixeira apresentou um projeto esportivo ao jogador, além de um vídeo, feito com inteligência artificial, de Pelé convocando o craque a retornar.

O carinho que Neymar vai receber no Brasil pesou bastante, assim como a proximidade da Copa do Mundo. O camisa 10 da Seleção Brasileira tem o sonho de conquistar o torneio pelo país e quer chegar bem no Mundial dos Estados Unidos, em 2026.

O astro, aliás, já está sentindo na pele todo esse amor que a torcida do Peixe sente por ele. Na última sexta-feira, mais de 10 mil torcedores enfrentaram uma forte chuva para recepcionar o ídolo em uma grande festa na Vila Belmiro.

Nas ruas, Neymar está sendo bem tietado. Diversas pessoas estão marcando presença na porta do CT Rei Pelé para tentar ver o jogador o mais perto possível. Alguns meninos se arriscam e sobem em árvores para espiar os treinamentos.

Nesta quarta-feira, portanto, o camisa 10 inicia um novo capítulo na carreira. O primeiro adversário do seu retorno é o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O atacante deve entrar em campo ao longo do segundo tempo. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro.