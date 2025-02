Danilo celebra estreia de titular do Fla: 'Empolgação compensa o físico'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Danilo fez a estreia como titular do Flamengo na goleada sobre a Portuguesa, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Ele comemorou a oportunidade e ficou 90 minutos em campo depois de ser utilizado só na reta final da Supercopa.

A questão sentimental é um orgulho enorme começar como titular. Outro dia deu para ter o gostinho, mas hoje realmente é diferente. É importante esse tempo de jogo para criar conexões com meus companheiros, para a gente ir se conhecendo, conhecendo as movimentações, fazer aquilo que o Filipe pede. Acho que a empolgação também ajuda um pouquinho a compensar a condição física. Tem muito trabalho pela frente, hoje foi o primeiro passo e espero evoluir e melhorar a cada dia. Danilo, ao SporTV

Nascido em Minas Gerais, Danilo voltou a jogar no estado. Ele lembrou as últimas oportunidades que teve de atuar no Parque do Sabiá, em Uberlândia.

Depois de 13 anos eu volto. Falei para eles que joguei aqui em 2010 com o América, ganhamos de 3 a 0 o Uberlândia e dei uma assistência para o Euler. Depois pelo Santos contra o América. É um orgulho enorme voltar a jogar no meu estado e sentir o carinho da nação. É daqui para melhor.

Outro destaque na reta final foi Wallace Yan. O jovem fez o quarto gol no Estadul e fechou a goleada.