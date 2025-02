Cuca enaltece vitória do Atlético-MG, mas cita falta de eficiência como "maior defeito"

Na última terça-feira, o Atlético-MG bateu o Athletic Club por 1 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Foi a segunda vitória consecutiva do Galo, que lidera o Grupo A da competição com dez pontos. Cuca, técnico da equipe, enalteceu o volume de jogo e a criação de grandes chances ainda no primeiro tempo para garantir o resultado.

"Sobre o jogo o primeiro tempo teve muita intensidade nossa, o domínio do jogo, percentual de posse de bola e muitas finalizações com chances claríssimas. Fizemos um gol e poderíamos ter feito mais. Tivemos o controle do jogo, eles tiveram poucas chances. É um jogo de grande intensidade da nossa parte. É natural, mesmo você querendo que mantenha no segundo tempo, não conseguimos", afirmou Cuca.

O experiente treinador do Atlético-MG aproveitou para indicar, na sua visão, o principal problema da equipe neste começo de temporada.

"A última bola, escolhas, passa muito pelas decisões. Vamos melhorar nisso, porque faz parte da sequência de jogos, pegar o timing exato que ainda não estamos tendo. Isso é nosso maior defeito. Estamos criando muitas oportunidades, mas fazendo poucos gols. Pelo volume podíamos marcar mais e isso vem com o tempo", adicionou o técnico.

???? FIM DE JOGO! COM MAIS UM GOLAÇO DE HULK, GALO VENCE O ATHLETIC NO MINEIRÃO E CHEGA A 10 PONTOS NO CAMPEONATO MINEIRO.#VamoGalo #CAMxATH ??? pic.twitter.com/aVfcntX61D ? Atlético (@Atletico) February 5, 2025

Na partida disputada no Mineirão, o Atlético-MG finalizou, no total, 13 vezes, sendo sete no gol. Porém, apesar da grande intensidade, o Galo perdeu chances e marcou uma única vez, com Hulk, aos 48 minutos do primeiro tempo.

Na próxima rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG enfrentará o Cruzeiro, líder do Grupo C. A bola rola no domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão. Cuca pontuou a forte sequência de jogos do Galo, que, nos últimos sete dias, fez três jogos.

"Não dá pra cobrar do jogador uma intensidade que ele não vai conseguir por mais que eu faça as alterações, ainda vão ficar outros jogadores desgastados que ainda não estão preparados para um jogo dessa intensidade", pontuou o treinador.