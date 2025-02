Cuca alcança a marca de 250 jogos pelo Atlético-MG em vitória pelo Mineiro; veja números do técnico

Nesta terça-feira, o Atlético-MG venceu o Athletic por 1 a 0, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A vitória marcou o 250º jogo de Cuca no comando técnico do Galo.

Cuca, que iniciou em 2025 sua quarta passagem pelo Galo, possui 137 vitórias, 58 empates e 55 derrotas à frente do clube mineiro, com 62,5% de aproveitamento. Além disso, o Atlético-MG marcou 413 gols e sofreu 238 com o treinador.

?? 6 títulos, 137 vitórias e 62,5% de aproveitamento: com a partida de ontem, o professor Cuca chegou à marca de 250 jogos a frente do #Galo: https://t.co/G2MGmPmLAk ? Atlético (@Atletico) February 5, 2025

Maior vencedor da história do time de Belo Horizonte, com seis títulos, Cuca é o quarto treinador com mais jogos pelo Atlético-MG. Ele está atrás apenas de Levir Culpi (320 jogos), Procópio Cardozo (328) e Telê Santana (424).

Como técnico do Galo, Cuca conquistou a Libertadores (2013), a Copa do Brasil (2021), o Campeonato Brasileiro (2021) e o Campeonato Mineiro (2012, 2013 e 2021).

O treinador ainda não perdeu em seu retorno ao clube. O Atlético-MG venceu seis e empatou dois jogos na atual temporada e volta a campo neste domingo para o clássico contra o Cruzeiro, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola no Mineirão a partir das 16h (de Brasília).