Coutinho marca, mas Vasco sofre virada do Fluminense e perde chance de dormir na liderança do Carioca

O Fluminense conquistou importante resultado ao vencer o Vasco por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha. Os tricolores chegaram a dez pontos no Campeonato Carioca e se aproximaram da zona de classificação para as semifinais. Já os cruzmaltinos seguem com 13, na terceira colocação. O time perdeu a invencibilidade na temporada e a chance de assumir a liderança do torneio. O dono da ponta é o Flamengo, que tem a mesma quantidade.

O Vasco abriu o placar no início do jogo, com Coutinho. O Fluminense virou ainda no primeiro tempo, com Thiago Silva e Germán Cano

O Vasco volta a campo na segunda-feira, quando recebe o Sampaio Corrêa, em São Januário. Já o Fluminense joga no sábado o clássico contra o Flamengo, no Maracanã.

O jogo

O Vasco abriu o placar logo com um minuto. Fuentes perdeu a bola na saída para Paulinho, que tocou para Vegetti. O atacante deu assistência para Coutinho mandar para a rede.

O Fluminense passou a buscar o ataque com mais intensidade após o revés. Os tricolores quase marcaram aos 12 minutos. Canobbio roubou a bola de Jair na área e chutou para o gol. Só que Lucas Oliveira apareceu para salvar os cruzmaltinos.

A partir daí, os tricolores dominaram o clássico, mas sofriam para criar boas jogadas. Só que aos 31 minutos, o Fluminense empatou em Brasília. Thiago Silva aproveitou falta cobrada na área e cabeceou para a rede.

O revés fez o Vasco buscar o ataque, mas os cruzmaltinos pouco avançaram. O Fluminense continuou melhor e chegou a virada aos 40 minutos. Fuentes arriscou de fora da área e viu Cano desviar para enganar Léo Jardim. Assim, os tricolores foram para o intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, o Vasco voltou com uma mais ofensiva em busca do empate. No entanto, os cruzmaltinos pararam na marcação tricolor, que impediu qualquer jogada de perigo.

O panorama do clássico seguia o mesmo. O Vasco só chegou perto do gol em um cabeceio de Hugo Moura. No restante do tempo, os cruzmaltinos buscavam os cruzamentos para Vegetti. Do outro lado, o Fluminense recuou e apostava nos avanços nos contra-ataques, sem sucesso.

Na parte final, o Fluminense conseguiu equilibrar o clássico. Os tricolores souberam manter a posse de bola para impedir uma pressão dos vascaínos. Com isso, a equipe das Laranjeiras mantiveram a vantagem para sair de campo com a vitória de Brasília.

FICHA TÉCNICA



VASCO 1 X 2 FLUMINENSE

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães



Assistentes: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira



VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Cartões amarelos: Paulinho, Hugo Moura, Jair, Matheus Carvalho e Lucas Oliveira (Vasco); Fuentes, Thiago Silva e Bernal (Fluminense)

GOLS

VASCO: Coutinho, a 1min do primeiro tempo

FLUMINENSE: Thiago Silva, aos 31min do primeiro tempo; Cano, aos 40min do primeiro tempo

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique (Bruno Lopes), João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Hugo Moura (Puma Rodríguez), Jair (Matheus Carvalho), Tchê Tchê, Paulinho (Alex Teixeira) e Philippe Coutinho (Payet); Vegetti



Técnico: Fábio Carille

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Thiago Santos, Thiago Silva e Fuentes; Martinelli (Bernal), Hércules e Jhon Arias; Riquelme (Lima), Canobbio (Paulo Baya) e Germán Cano (Serna)



Técnico: Mano Menezes