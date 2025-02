Comitê Paralímpico Brasileiro completa 30 anos com campanha em cidades brasileiras

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) completa 30 anos em 9 de fevereiro e promoverá a campanha CPB 30 anos, com projeções em monumentos de três cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Niterói (local da primeira sede) e São Paulo (onde está a sede atual).

Todas as projeções ocorrerão na data do aniversário, na noite de domingo, 9, das 20h às 23h. Receberão imagens o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, uma das sete maravilhas do mundo moderno, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói e o Boulevard das Artes, em São Paulo.

Os monumentos terão imagens da histórica campanha brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, além da apresentação da marca comemorativa para um ano repleto de comemorações. O conceito "Esporte que inspira. Movimento que transforma" reflete os pilares do Comitê ao longo dos anos: a busca pela excelência no esporte paralímpico, além da promoção da inclusão e a transformação social.

Quinze atletas que conquistaram medalhas e se destacaram nos Jogos Paralímpicos ao longo das três décadas estarão presentes na campanha do Comitê, como os campeões Gabrielzinho (natação), Petrúcio Ferreira (atletismo), Alana Maldonado (judô) e Mariana D'Andrea (halterofilismo). A ativação visa principalmente a valorização da marca e engajamento com o público.

"Celebrar os 30 anos do CPB é mais do que comemorar os grandes feitos esportivos do Movimento Paralímpico brasileiro nas últimas três décadas. É, acima de tudo, um marco na luta pela inclusão da pessoa com deficiência na sociedade por meio do esporte. Queremos aumentar a conscientização da população sobre a missão deste Comitê, que é a promoção da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e o desenvolvimento do esporte paralímpico desde a iniciação até o alto rendimento", afirmou José Antônio Freire, presidente do CPB.