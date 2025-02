Com Willian José, Bahia divulga lista de relacionados para próximo duelo da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, através das redes sociais, o Bahia divulgou sua lista de relacionados para o duelo contra a Juazeirense, válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A novidade foi Willian José, que fica à disposição da comissão de Ceni pela primeira vez.

Anunciado pelo Bahia junto ao Real Betis, da Espanha, o atacante realizou sua passagem mais memorável pelo futebol brasileiro foi pelo São Paulo, entre os anos de 2011 e 2012.

Pelo Tricolor, realizou 66 partidas, marcou 16 gols e foi campeão da Copa Sul-Americana em 2012. Também tem passagens por Grêmio, Santos e uma convocação para a Seleção Brasileira.

? Saiu a lista! Técnico @rogerioceni convocou 24 atletas pro duelo de hoje pela Lampions. Leia mais no site oficial ?? https://t.co/CTDUHyYQpd #BBMP pic.twitter.com/EginITfvat ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 5, 2025

Willian José é o quarto maior artilheiro brasileiro do Campeonato Espanhol, com 82 gols. No país, atuou por Real Madrid, Las Palmas, Real Sociedad e Real Betis, tendo conquistado 3 Copas do Rei.

O atleta também passou pelo Wolverhampton na temporada de 20/21, e no Spartak Moscow, onde estava antes de se transferir para o clube baiano.

O Tricolor de Aço enfrenta a Juazeirense nesta quarta, às 19h (de Brasília), no Estádio Adauto Moraes.

Confira a lista completa de relacionados do Bahia]

Goleiros: Marcos Felipe, Gabriel Souza e Denis Júnior;

Laterais: Gilberto, Caio Roque, Roger Ruan;

Zagueiros: David Duarte, Fredi, Ramos Mingo e Vitor Hugo;

Meio-campistas: Rezende, Erick, Sidney, Jota, Vitinho, Yago Felipe, Nico Acevedo, Jean Lucas, Cauly;

Atacantes: Everaldo, Juninho, Tiago, Ruan Pablo e