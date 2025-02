Com gol de Endrick e assistência de Rodrygo, Real Madrid derrota Leganés e avança às semis da Copa do Rei

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Rei, o Real Madrid visitou o Leganés no Estádio Municipal Butarque, venceu por 3 a 2 e avançou à próxima fase. Modric, o brasileiro Endrick e Gonzalo García balançaram as redes para a equipe visitante, enquanto Juan Cruz (2) descontou para os mandantes.

Com o triunfo, o Real Madrid se classificou às semifinais e agora aguarda sorteio para descobrir quem será o seu próximo adversário na competição. De outro lado, ao ser superado, o Leganés foi eliminado.

O Real Madrid volta aos gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando visita o Atlético de Madrid, no Estádio Metropolitano. No domingo, às 9h15, o Leganés visita o Valencia, no Estádio de Mestalla. Ambos os duelos serão válidos pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

O placar foi inaugurado pelo Real Madrid aos 18 minutos do primeiro tempo. Em jogada pela ponta esquerda, Rodrygo cortou o marcador e encontrou Modric, que dominou na entrada da área, ganhou de dois defensores adversários na velocidade e finalizou cruzado.

Aos 26 minutos da etapa inicial, o Real Madrid aumentou a diferença. Após bate rebate na área do Leganés, a bola sobrou para Endrick. Cara a cara com o goleiro Juan Soriano, o atacante brasileiro arrematou rasteiro, de primeira, e balançou as redes.

O Leganés descontou aos 39 minutos da primeira etapa. Ao dominar, Juan Cruz concluiu Jacobo Ramón tocou na bola com a mão e o árbitro assinalou penalidade máxima. O próprio Cruz assumiu a responsabilidade e bateu no canto direito.

Aos 14 minutos do segundo tempo, o Leganés deixou tudo igual no placar. Após receber passe de Brasanac, Juan Cruz chutou e contou com o desvio de Mendy para marcar.

O Real Madrid marcou o gol da classificação aos 48 minutos da etapa complementar. Em cruzamento pela direita, Gonzalo García se antecipou ao marcador na pequena área e desviou de cabeça.