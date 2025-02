Com chegada de Wendell, Patryck pode acabar sendo emprestado pelo São Paulo

Patryck pode deixar o São Paulo em breve após a confirmação da contratação de Wendell. Nesta terça-feira, o lateral esquerdo que pertencia ao Porto foi anunciado pelo Tricolor após uma longa novela e deverá briga por posição com Enzo Díaz, titular nessas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

Com dois laterais esquerdos mais experientes à disposição do técnico Luis Zubeldía, a diretoria são-paulina avalia o empréstimo de Patryck, uma vez que o garoto dificilmente receberá minutos figurando como a terceira opção para a lateral esquerda do Tricolor.

Wendell assinou contrato com o São Paulo válido até o fim de 2027. Pelas próximas três temporadas, o lateral esquerdo que defendeu a Seleção Brasileira na Copa América do ano passado será jogador tricolor e, provavelmente, o titular da posição.

A contratação de Wendell foi conduzida pelo presidente Julio Casares, que estreitou laços com o atleta durante a Copa América, torneio em que foi o chefe de delegação da Seleção Brasileira a convite da CBF. De lá para cá, as conversas entre as partes avançaram e, mesmo após muita resistência do Porto, tiveram um final feliz.

Inicialmente o São Paulo não estava disposto a desembolsar uma determinada quantia em dinheiro para que o Porto liberasse Wendell antecipadamente - seu contrato com o clube português era válido até junho deste ano. Desta forma, o Tricolor teve de vender o atacante William Gomes por 12 milhões de euros e emprestar o lateral direito Moreira como contrapartida pelo lateral esquerdo brasileiro.

Patryck, por sua vez, possui contrato com o São Paulo até junho de 2027 e precisa ter minutos para mostrar seu futebol e desenvolver sua carreira. Justamente por isso, o jovem lateral esquerdo tem grandes chances de atuar em outra equipe nesta temporada.