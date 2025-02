Clube do Remo lança camisa em alusão aos 120 anos de história

Completando 120 anos de história e tradição, o Clube do Remo lançou nesta quarta-feira, data do seu aniversário, a camisa número um da temporada 2025.

O conceito do novo manto azulino tem como proposta homenagear os 120 anos do Clube do Remo. O design foi desenvolvido e desenhado pelo próprio marketing do Rei da Amazônia.

A camisa traz o tradicional azul marinho e detalhes em homenagem ao aniversário, sempre visando destacar a história e fundamentações do clube. O uniforme é confeccionado no tecido dry-ray, com mangas e gola na cor branca.

O escudo é feito com tecnologia de TPU, com a frase "120 anos do Rei" logo abaixo. A peça também traz um selo dourado em homenagem ao aniversário do Leão Azul. Para os goleiros, a camisa traz os mesmos detalhes, porém com o bordô como cor predominante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube do Remo (@clubedoremo)

Um detalhe especial está nas costas do novo manto, com uma versão estilizada do escudo usado de 1911 a 1914, juntamente com uma aplicação dos anos de 1905 (fundação) e 2025.

"O Clube do Remo se orgulha dos seus 120 anos de história, por ser um Clube de tradição e o maior da Amazônia. O conceito da camisa tem como proposta homenagear os 120 anos do Clube do Remo e trazer para o nosso torcedor a história construída até aqui. Todos os detalhes dessa nova camisa foram pesquisados e desenvolvidos pelo marketing do Remo em parceria com a Volt que vem dando certo", disse o gerente de marketing do Remo, Diego Freitas.

A partir desta quarta-feira, as novas camisas já estarão disponíveis em todas as lojas oficiais e também na loja online, pelo valor de R$ 299,99.