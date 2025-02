CBG promove primeiro estágio de treinamento do novo ciclo com a ginástica artística feminina

Desde o último domingo, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) está promovendo um dos mais importantes estágios de treinamento do novo ciclo olímpico. A atividade, realizada no Centro de Treinamento Time Brasil, reúne mais de 20 ginastas das categorias juvenil e adulta e oito treinadores.

"A gente faz um grande investimento na figura do treinador, que consideramos aqui como um grande multiplicador. É ele que vai disseminar, em seu clube, os conhecimentos que estão sendo transmitidos no Rio. É essa a base para que continuemos formando nos clubes as atletas das próximas gerações e aprimorando esse trabalho", disse Francisco Porath Neto, coordenador de ginástica artística feminina.

Começou a temporada 2025, comunidade ginástica! ??????? Essa semana damos início ao 1º Estágio de Treinamento do ano da Ginástica Artística Feminina, reunindo grandes talentos e promessas do nosso esporte! ?? ? 20 ginastas da categoria adulta

? 12 ginastas da categoria... pic.twitter.com/QktoV1XDn3 ? Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) February 5, 2025

"Esse estágio está nos dando muitas informações. Estão sendo realizadas avaliações fisioterápicas, físicas, médicas e técnicas. Quando pensamos na Seleção adulta, temos que saber quais atletas estarão em condições para participar, daqui a oito semanas, do Grand Prix de Jesolo", acrescentou.

A atitude das atletas está sendo examinada com lupa pela comissão técnica. "O comportamento em competição é algo muito importante, sobretudo para as ginastas mais jovens. Temos atletas que já participaram do Campeonato Mundial Juvenil e estão construindo uma história que acompanhamos em detalhe. Precisamos conhecer as reações, o comprometimento, a postura", disse Porath.

Por reunir muitas ginastas juvenis (12 a 15 anos), ainda em idade escolar, o intercâmbio de informações também vem sendo fundamental. "Precisamos saber quais delas podem treinar em dois períodos e conversar para saber as rotinas dos clubes, o calendário deles. Nossa ideia é sempre otimizar o calendário, fazendo de nossas competições nacionais seletivas para formação das Seleções", disse Porath.