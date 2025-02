CBF Academy democratiza acesso a ensino, vai a todos os Estados do Brasil e dobra de tamanho em 2024

A CBF Academy dobrou de tamanho em 2024. O número de alunos passou de 1.800 em 2023 para 3.500 em 2024. O número de turmas subiu de 37 para 75. Esse crescimento de praticamente 100% ocorreu porque, pela primeira vez desde que foi fundada, em 2016, a CBF Academy realizou cursos presenciais em todos os 27 Estados do Brasil.

Em 2024 a unidade educacional da CBF esteve em nove estados que nunca haviam recebido seus cursos: Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins na região Norte, além de Maranhão, Paraíba, Piauí e Sergipe. Como comparação, em 2023 só um Estado da região Norte (Amazonas) havia sido contemplado com um curso de licença da CBF. Na região Nordeste, apenas Bahia, Ceará e Pernambuco receberam cursos.

Ao levar para todos os 27 Estados o curso de Licença C de Treinador de Futebol, essencial para a formação de treinadores que atuam no futebol de base, a CBF Academy superou barreiras geográficas, econômicas e sociais que historicamente limitaram o acesso ao conhecimento.

Na avaliação de Caio Resende, diretor da CBF Academy, a expansão dos cursos da CBF Academy não se restringe apenas à formação técnica de treinadores, mas traz consigo um impacto econômico e social significativo: "A profissionalização do futebol gera empregos, movimenta a economia local e proporciona oportunidades para jovens talentos. A presença de treinadores qualificados na formação pode transformar vidas e fazer do esporte uma ferramenta de inclusão social e desenvolvimento humano", afirmou.

Ter chegado a todos os estados do Brasil é motivo de orgulho para a CBF Academy: "Sabemos que as regiões Norte e Nordeste têm um enorme potencial e muitos talentos que, muitas vezes, não têm as mesmas oportunidades de desenvolvimento. Com essa expansão, estamos não só investindo no futuro do futebol brasileiro, mas também promovendo inclusão e igualdade de oportunidades para todos os profissionais do esporte", disse Caio Resende.

LICENÇA A PARA ALÉM DE RIO-SP

O processo de democratização e descentralização por parte da CBF Academy também chegou à elite do jogo. Pela primeira vez na história, o curso de Licença A, que permite a técnicos dirigirem equipes profissionais em todas as divisões do futebol brasileiro, foi realizado fora do eixo Rio-São Paulo. No segundo semestre de 2024, a CBF Academy abriu as primeiras turmas na Bahia e em Minas Gerais.

A Licença A é voltada a treinadores que atuam profissionalmente e buscam formação mais completa e detalhada, com estudos avançados em tática e gestão de equipes. Até 2023, para buscar essa qualificação era preciso estar presencialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Em 2025, a CBF Academy vai ampliar as ofertas e levar o curso de Licença A para Goiás, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. A descentralização destes cursos representa uma grande oportunidade para treinadores que buscam atuar no mais alto nível do futebol profissional, mas sem a necessidade de deslocamento para outros estados.