Bolasie salva no fim, e Cruzeiro empata com América-MG após gol relâmpago

Cruzeiro e América-MG empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (5), pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro, no Independência.

Fabinho anotou um gol "relâmpago" para o time da casa, aos 2 minutos de partida. Bolasie, que entrou no lugar de Dudu no 2º tempo, fez o de empate do Cruzeiro na reta final da partida.

Com o resultado, o Cruzeiro chega a 11 pontos, e segue como líder do grupo C. O América-MG chega a 12 pontos e é o 2º colocado do grupo B.

O próximo compromisso do Cruzeiro é no clássico mineiro contra o Atlético-MG, em casa, no domingo (9). O América-MG enfrenta a Tombense fora de casa no sábado (8).

Como foi o jogo

O América-MG abriu o placar com Fabinho aos 2 minutos de partida após vacilo na defesa do Cruzeiro. Após o gol relâmpago, aos poucos a Raposa foi dominando a partida e criou boas chances com Matheus Pereira e Dudu, mas parou nas mãos de Matheus Mendes. O goleiro americano foi o grande responsável por fazer o Coelho ir para o intervalo com a vantagem no placar.

No 2º tempo, o América-MG retrancou a equipe e buscou sair em contra-ataques. O Cruzeiro buscou o jogo até o fim, e chegou a correr riscos de ver o América-MG ampliar a vantagem. Cássio chegou a defender um chute à queima-roupa de Renato Marques. Mas na reta final, aos 43 minutos, a ousadia do Cabuloso valeu a pena. Bolasie, que entrou no lugar de Dudu, fez o gol de empate cruzeirense.

Gols e destaques

1 x 0: Com apenas dois minutos de bola rolando, Fabinho abriu o placar para o América-MG. Os cruzeirenses Matheus Pereira e Lucas Romero trocavam passes no campo de defesa, quando Fer Elizari roubou a bola e acionou o atacante, que fuzilou o gol defendido por Cássio.

Grande defesa. Aos 6 minutos do 1º tempo, o Cruzeiro quase empatou, mas parou em Matheus Mendes. Dudu recebeu de Gabi pelo lado esquerdo da área e tocou para Matheus Pereira. O atacante cruzeirense bateu firme, mas Mendes caiu no canto para fazer a defesa.

Pressão cruzeirense. Nos 5 minutos finais do 1º tempo, o Cruzeiro criou ao menos três chances de empatar o duelo antes do intervalo. Em uma delas, Dudu invadiu a área em velocidade e bateu cruzado com força, mas Matheus Mendes estava lá para espalmar e evitar o gol da Raposa.

Matheus Mendes, de novo! O goleiro do América-MG fez uma defesa em dois tempos aos 13 minutos do 2º tempo, evitando gol de Dudu. O ponta cruzeirense recebeu aberto na esquerda e invadiu a área em velocidade, chutando rasteiro para a defesa de Matheus Mendes.

Troco do Coelho. Aos 20 minutos do 2º tempo, Rafa Barcelos cruzou forte e Cássio falhou, deixando Fabinho livre para cabecear. O zagueiro William salvou o Cruzeiro, e na sequência do lance, Fabinho chutou para fora perdendo a chance de ampliar a vantagem do América-MG.

1 x 1: William foi lançado por Fabrício Bruno na ponta direita. O ponta cruzou na medida na segunda trave, e Bolasie cabeceou de peixinho para empatar a partida.

Ficha técnica

América-MG 1 x 1 Cruzeiro

Campeonato: Campeonato Mineiro (6ª rodada)

Data: 05/02/2025

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Hora:20h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Victor Gomes

Cartões amarelos: Miqueias e Cauan Barros (AMG); Jonathan Jesus, Christian, Fabrício Bruno e Matheus Pereira (CRU)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Fabinho (AMG), 2' do 1º tempo (1-0); Bolasie (CRU), 43' do 2º tempo (1-1)

América-MG: Matheus Mendes; Júlio (Rafa Barcelos), Ricardo Silva, Lucão, Marlon; Miqueias (Yago Santos), Cauan Barros (Kauã Diniz), Fer Elizari (Felipe Amaral); Fabinho, Figueiredo, Renato Marques (Adyson). Técnico: William Batista.

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki (Marlon); Lucas Romero (Christian), Matheus Henrique (Lautaro Díaz), Eduardo (Marquinhos); Matheus Pereira, Dudu (Bolasie), Gabriel Barbosa. Técnico: Wesley Carvalho.