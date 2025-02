De olho no GreNal, Inter vence com reservas e mantém tabu de 41 anos

O Internacional venceu o Brasil de Pelotas por 3 a 0 nesta quarta-feira (5), pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Rogel, Vitinho e Enner Valencia fizeram os gols do Colorado. Com a vitória, o Inter aumenta o tabu contra o Brasil de Pelotas, que não vence o Colorado no Beira-Rio desde 1984.

De olho no GreNal deste sábado (8), na casa do Grêmio, o Inter poupou vários titulares. Enquanto o Inter enfrenta o arquirrival, o Brasil também tem um clássico local na próxima rodada: enfrenta o Pelotas fora de casa.

O Colorado é o líder do Grupo B com 13 pontos, enquanto o Brasil de Pelotas segue na 2ª colocação do Grupo C, com 5 pontos.

Como foi o jogo

O primeiro tempo da partida foi bastante morno. Com exceção de dois lances de algum perigo do Inter, com direito a uma bola cabeceada por Vitinho no travessão, as equipes trabalharam pouco para tirar o 0 a 0 do placar na primeira etapa.

Mas com 50 minutos de bola rolando, já nos acréscimos do 1º tempo, Rogel abriu o placar para o Inter após cobrança de escanteio. Na volta do intervalo, o Inter veio mais ligado e ampliou a vantagem em poucos minutos, com Vitinho marcando aos 3 minutos, e Enner Valencia chegando ao 3 a 0 ainda aos 18. O Colorado continuou mantendo a posse de bola, sem dar a mínima chance de o Brasil de Pelotas roubar algum ponto no Beira-Rio.

Gols e destaques

VAR em ação. Em lance na área do Internacional, o VAR aciona o árbitro para checar possível pênalti para o Brasil de Pelotas. Roger Goulart revisa o lance e não marca nada. Segue o jogo!

Não entrou! O Inter quase abriu o placar aos 24 minutos do 1º tempo. Aguirre recebeu pela direita e acionou Vitinho. O ponta antecipou o goleiro na pequena área e cabeceou para o gol, mas a zaga do Brasil de Pelotas salvou em cima da linha.

O árbitro tem critério. Em novo lance de confusão na área, dessa vez com possível pênalti favorável para o Inter, Roger Goulart foi chamado ao VAR, operado na partida por Douglas Schwengber da Silva. Ao analisar o lance na cabine, o árbitro novamente tomou a decisão de não conceder o pênalti.

1 x 0: O Inter abriu o placar nos acréscimos do 1º tempo. Wanderson bateu escanteio fechado pela esquerda, e o zagueiro Rogel subiu de cabeça para fazer o 1 a 0 do Colorado.

2 x 0: Vitinho ampliou a vantagem do Inter aos 3 minutos do 2º tempo. O ponta recebeu a bola na meia-lua da grande área, abriu espaço e bateu devagarinho no canto esquerdo do goleiro Wellington.

Gol anulado. O Brasil de Pelotas chegou a diminuir a desvantagem aos 10 minutos do 2º tempo, mas o VAR anulou o gol por impedimento.

3 x 0: Enner Valencia anotou o terceiro gol do Inter aos 18 minutos da segunda etapa. O atacante recebeu cruzamento rasteiro de Pablo na pequena área e, de carrinho, mandou para o fundo do gol.

Ficha técnica

Internacional 3 x 0 Brasil de Pelotas

Campeonato: Campeonato Gaúcho (5ª rodada)

Data: 05/02/2025

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Hora:20h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Roger Goulart

Cartões amarelos: Guilherme (PEL); Aguirre (INT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Rogel (INT), 50' do 1º tempo (1-0); Vitinho (INT), 3' do 2º tempo (2-0); Enner Valencia (INT), 18' do 2º tempo (3-0)



Internacional: Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor (Kaique Rocha), Pablo (Yago); Ronaldo, Thiago Maia (Gustavo Prado), Wanderson (Lucca), Vitinho; Enner Valencia, Carbonero (Ramon). Técnico: Roger Machado.

Brasil de Pelotas: Wellington; Danilo (Rael), Cerqueira, Bruno, Alan; Gelatti (Macedo), Fabro, Kauê (João Victor), Jota (Histone); Mayco, Charopem (Higor). Técnico: William de Mattia.