Calleri celebra fim de jejum e brinca com gol dado a Oscar: "Eu toquei na bola"

Calleri, enfim, acabou com o jejum de gols com o qual vinha lidando desde o fim da temporada passada. Nesta quarta-feira, o argentino marcou o segundo tento do São Paulo na goleada por 4 a 1 sobre o Mirassol, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista, e não escondeu a satisfação ao deixar o campo.

Mais leve, Calleria até brincou com o fato de o primeiro gol do São Paulo ter sido dado a Oscar, embora, de acordo com ele, deveria ter sido reconhecido como de sua autoria.

"Muito feliz. Sei que não estava fazendo gols, mas a vontade, a gana, sempre está presente, e a torcida sempre reconhece. Eu sei que o primeiro gol foi para o Oscar, mas eu toquei na bola, então para mim foram dois gols [que eu marquei]", disse Calleri ao Paulistão+.

O último gol marcado por Calleri havia sido nas quartas de final da Libertadores contra o Botafogo. Naquela ocasião, foi graças ao argentino que o São Paulo acabou levando a decisão para os pênaltis, levando a pior na marca da cal.

"Feliz porque não vinha fazendo gols, obviamente para o camisa 9, por mais que eu sinta que estava bem, quando não tem gol parece que é tudo ruim. Feliz por voltar a marcar gols", completou Calleri.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, quando visita o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista.