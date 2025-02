Bruna Biancardi revela mensagem romântica de Neymar em post: 'Sou seu vulgo malvadão'

No dia em que pode fazer sua reestreia com a camisa do Santos, Neymar também celebra seu aniversário de 33 anos. Antes de entrar em campo contra o Botafogo-SP nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, o atacante recebeu uma postagem especial de sua namorada, Bruna Biancardi. Nela, além da mensagem deixada pela influenciadora, é possível ver um recado romântico do jogador à sua amada.

"Sou seu vulgo malvadão", escreveu Neymar, em um dos bilhetes deixados à Bruna - e postados pela influenciadora em seu perfil no Instagram. O casal se conheceu no período em que o atacante defendeu o Paris Saint-Germain, entre 2017 e 2023.

"Quantas fases já passamos, né? Algumas boas, outras nem tanto. Mas, hoje entendo que elas foram necessárias para chegarmos até aqui", escreveu Bruna na rede social. Juntos, eles têm uma filha, Mavie, de um ano, e estão à espera da segunda - Mel, que teve o nome revelado nesta quarta. "Hoje o seu ciclo começará de um jeito muito especial, e eu sei o quanto você desejou e esperou por esse momento", disse, em referência à estreia de Neymar no Santos.

Neymar treinou com o elenco nos últimos dois dias, em preparação para o duelo com o Botafogo-SP. Apresentado na última sexta-feira, esperava-se que estivesse nas tribunas do estádio contra o São Paulo, mas ele acompanhou o duelo de sua casa, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O atacante ainda não se mudou para Santos e viaja de helicóptero para os treinamentos no CT Rei Pelé com o elenco santista.

A tendência é de que Neymar comece a partida contra o Botafogo-SP no banco de reservas. Em 2024, o atacante se recuperou de lesão enquanto defendia o Al-Hilal, mas disputou apenas duas partidas na Arábia Saudita. Somando, ele teve 42 minutos em campo - sem contabilizar os acréscimos.

"Temos muito orgulho de você, como profissional e como pessoa e só quem te conhece de verdade, tem o prazer de saber quem é você por trás do que todo mundo vê", continuou Bruna. A família do atacante esteve presente em sua apresentação, na última semana, na Vila Belmiro. "Obrigada por tudo e principalmente pelos melhores presentes da minha vida! Nossas meninas e a nossa família! Ansiosa por hoje."