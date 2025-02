Botafogo usa cordel para oficializar a contratação do zagueiro David Ricardo

O Botafogo oficializou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro David Ricardo. A novidade é que o clube fez o anúncio utilizando a linguagem de cordel em suas redes sociais narrando a trajetória do atleta. O reforço nasceu em Teresina, capital do Piauí e conquistou uma Copa do Nordeste e um Estadual pela sua ex-equipe, o Ceará.

Na transação, o clube carioca desembolsou cerca de R$ 11 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador, enquanto a equipe cearense manterá 20% em uma futura venda.

Aos 22 anos, ele assinou contrato até o fim de 2028 e chega para preencher o setor com as saídas de Lucas Halter, que foi para o Vitória, e Adryelson, de volta ao futebol europeu.

Revelado pelo Fluminense-PI, David Ricardo passou a se destacar na temporada 2022 já com a camisa do Ceará. Desde então, acumulou 99 partidas, seis gols e três assistências. Ele também foi peça fundamental na campanha de acesso à Série A na última temporada.

O reforço já está integrado ao elenco de profissionais e vem treinando com o elenco. O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h45, diante do Nova Iguaçu, em Moça Bonita, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca.