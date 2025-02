Botafogo anuncia contratação do zagueiro David Ricardo até o final de 2028

Nesta quarta-feira, através de nota oficial, o Botafogo anunciou a contratação do zagueiro David Ricardo. O vínculo é válido até o final de 2028.

Revelado nas categorias de base do Fluminense do Piauí, David foi contratado junto ao Ceará em 2022. Desde então, vestiu a camisa do Vozão em 99 oportunidades, com seis bolas na rede e três assistências registradas.

DAVID RICARDO É DO BOTAFOGO!? Novo defensor assina contrato com o Clube Mais Tradicional até o fim de 2028!? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/a2rl6LQIWg ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 5, 2025

Em seu currículo, o zagueiro acumula três taças: Campeonato Piauiense, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. David Ricardo, que já treina com o restante do grupo do Botafogo, terá a data de sua apresentação oficial divulgada posteriormente.

O Glorioso volta aos gramados nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), quando visita o Nova Iguaçu, no Estádio Jânio Moraes, em confronto válido pela oitava rodada da primeira fase do Carioca.