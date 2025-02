Bayer Leverkusen vence Colônia de virada na prorrogação e avança à semifinal da Copa da Alemanha

Nesta quarta-feira, o Bayer Leverkusen venceu o Colônia, por 3 a 2, de virada, na prorrogação do jogo válido pelas quartas de final da Copa da Alemanha e avançou às semifinais. Patrik Schick (duas vezes) e Victor Boniface. Damion Downs e Linton Maina marcaram para o Colônia, na Leverkusen Arena.

As semifinais serão disputadas no dia 31 de março após a definição de todos os classificados. O Colônia se despede da Copa da Alemanha e agora se prepara para enfrentar o Schalke 04 neste domingo, às 9h30 (de Brasília), pelo Campeonato Alemão.

O próximo jogo do Bayer Leverkusen será contra o Wolfsburg neste sábado, às 16h30, pelo Campeonato Alemão.

Os gols do jogo

O primeiro tempo foi de domínio do Bayer, mas o Colônia que abriu o placar, nos acréscimos antes do intervalo, com o alemão Damion Downs. Os visitantes ainda ampliaram, aos sete da segunda etapa, com Linton Maina. Em um contra-ataque, o jogador recebeu a bola na ponta direita da área, cortou para o meio e finalizou no canto esquerdo do gol.

Aos 15, o Leverkusen descontou. Patrik Schick recebeu a bola enfiada na pequena área e finalizou para o gol. Os donos da casa chegaram ao empate de forma heroica, nos acréscimos do segundo tempo, novamente com Patrik Schick, obrigando a prorrogação.

Com sete minutos da primeira etapa da prorrogação, o Leverkusen virou o jogo, com o nigeriano Victor Boniface e, então, avançou na competição.