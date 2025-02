Atual campeão, Leverkusen vira contra o Colônia na prorrogação e vai à semi da Copa da Alemanha

O Bayern Leverkusen vinha de duas boas vitórias diante do Colônia, nas quais anotou cinco vezes e não sofreu gols, o que passava a impressão de duelo tranquilo pelas quartas de final da Copa da Alemanha nesta quarta-feira. Mas os visitantes engrossaram, abriram vantagem de 2 a 0 e o atual campeão precisou da prorrogação para chegar à semifinal, com duro triunfo de 3 a 2.

Depois de superar o Kaiserlautern, por 1 a 0, na final da temporada passada, o time de Xabi Alonso chega como favorito ao bicampeonato - seria o terceiro título da Copa da Alemanha na história -, mas o duelo desta quarta-feira mostrou que a reta final não será fácil.

O jogo da BayArena começou com o favorito mandando no jogo. Mas sem conseguir tirar o zero do placar. Quando tudo levava a crer que os times levariam o 0 a 0 ao intervalo, um chutão do goleiro terminou com gol dos visitantes. Downs ganhou o pé de ferro e bateu às redes. Um companheiro estava impedido e teria atrapalhado na visão do goleiro, segundo os jogadores do Leverkusen reclamaram. O árbitro confirmou o gol.

O prejuízo aumentou aos 9 da etapa final. Downs lançou para Maina pela direita. O meia-atacante driblou o marcador e mandou rasteiro, no cantinho, para aumentar. Com dois gols de Schick, o segundo aos 51 do segundo tempo, de cabeça, o Leverkusen evitou o vexame e levou a definição à prorrogação.

O confronto foi para o tempo extra e Boniface mostrou agilidade e esperteza para colocar os donos da casa pela primeira vez na frente do marcador. Aos sete minutos da prorrogação, o atacante antecipou a marcação após cruzamento de Grimaldo e desviou às redes, comemorando com dança esquisita.

A festa gigante, com muitas bandeiras e cantoria, foi interrompida por alguns minutos de tensão. Aos seis do segundo tempo, Rondic deixou tudo igual, mas o VAR acabou anulando o gol após flagrar impedimento, no que se tornou novo gol para a torcida do Leverkusen. Os comandados de Xabi Alonso se fecharam atrás e celebraram a dura classificação.