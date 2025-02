Atletismo Brasil vai ao Sul-Americano pelo tetracampeonato

O Atletismo Brasil já está convocado para a quarta edição do Campeonato Sul-Americano Indoor, em Cochabamba, na Bolívia. Nos dias 22 e 23 de fevereiro, 39 atletas brasileiros (19 mulheres e 20 homens) irão tentar a conquista do tetracampeonato para o país na classificação geral.

Em 2024, o Brasil conquistou o terceiro título da competição, também em Cochabamba ? único local da América do Sul com uma pista indoor oficial. Conquistando 244 pontos, os brasileiros retornaram com 13 medalhas de ouro, 7 de prata e 6 de bronze.

Foram convocados dois atletas por prova, com as melhores posições no Ranking Brasileiro Combinado (Indoor/Outdoor) no período entre 27 de abril de 2024 e 2 de fevereiro de 2025. Outro fator para a convocação é a presença do atleta nas cinco primeiras posições do Ranking Sul-Americano Combinado, no mesmo período.

O Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) disponibilizou uma nota oficial (159/2024) com todos os critérios utilizados para a convocação dos atletas.

Thiago Moura, um dos convocados para o salto em altura, diz que "o principal objetivo é ir ao Sul-Americano e brigar pela corrida de pontos para a qualificação para o Mundial de Tóquio, ao ar livre (13 a 21 de setembro)".

O atleta ainda reforça que, como é o início da temporada de atletismo, não tem parâmetros para as competições mais próximas, como o Mundial Indoor de Nanjing, na China (21 a 23 de março).