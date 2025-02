América-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e horário do clássico

América e Cruzeiro medem forças às 22h (de Brasília) desta quarta (5), no Independência, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro.

A partida será transmitida ao vivo por Sportv e Premiere. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O Coelho é o vice-líder do Grupo B, mas tem a segunda melhor campanha do Estadual. O América está invicto no torneio, com 11 pontos, um a menos que o Athletic.

A Raposa, por sua vez, aparece em primeiro no Grupo C. O time celeste tem dez pontos e está com quatro de vantagem na ponta da chave. Depois de um início com oscilações, o Cruzeiro engrenou nos dois últimos jogos sem Fernando Diniz —com direito a Gabigol inspirado.

O retrospecto recente é amplamente favorável ao América, que venceu oito dos últimos dez clássicos contra o Cruzeiro. A Raposa teve uma única vitória desde 2021, sendo uma goleada por 4 a 0, e a outra partida terminou empatada.

América x Cruzeiro -- 6ª rodada do Mineiro

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 5 de fevereiro de 2025, às 22h

Transmissão: Sportv e Premiere