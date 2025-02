Acordo de última família indica nova postura do Fla sobre incêndio no Ninho

Do UOL, no Rio de Janeiro

Quase seis anos depois do incêndio no Ninho do Urubu, o Flamengo chegou a um acordo com a última família para uma indenização. O fim das negociações foi costurado pela atual diretoria e tratado como prioridade no primeiro mês de mandato no Rubro-negro, indicando uma mudança de postura internamente.

O que aconteceu

O Flamengo fechou um acordo com a família de Christian Esmério, uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. O episódio aconteceu em 8 de fevereiro de 2019 e matou 10 jovens das categorias de base.

Havia uma ação correndo na Justiça, e o julgamento de recursos estavam marcados para o último dia 28, mas foi adiado após contato da nova gestão rubro-negra com a família. Essa decisão foi assinada no dia 22. O acordo foi divulgado pelo clube 13 dias depois. As conversas foram conduzidas por Flávio Willeman, novo vice-presidente Geral e Jurídico do Fla.

Em nota, a cúpula rubro-negra afirmou que selar o acordo "era prioridade máxima da atual Administração". Ainda no documento, a diretoria apontou que "entende que não há dinheiro no mundo que possa aplacar a dor pela perda de um filho ou de um irmão, mas continuar litigando, consideradas as circunstâncias do caso concreto, poderia impor ainda maior sofrimento à família".

A família de Christian Esmério também divulgou nota e citou mudança de comportamento do Flamengo. "O Clube de Regatas do Flamengo, ao adotar uma postura mais empática e consciente, reconheceu que a tragédia transcende questões financeiras, honrando a memória do jovem atleta", afirma trecho do documento.

A gestão de Rodolfo Landim adotava uma postura diferente. Não havia qualquer relação com as famílias ou homenagens significativas nos aniversários da tragédia. No ano passado, o clube apenas publicou uma mensagem e deixou as redes sociais em preto e branco. Na véspera, no intervalo de um jogo, publicou uma nota oficial dizendo que "não podemos - nem queremos - esquecer disso", se solidarizou com as famílias e afirmou que continuava aberto para "alcançar uma composição com eles, a quem muito preza". Houve também a retirada das camisas dos garotos do museu do clube após a reforma. Elas estão em um acervo.

A nova diretoria estuda homenagens aos garotos do Ninho no próximo sábado. O Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã. O clube ainda define os últimos detalhes.

E as outras famílias?

Os acordos aconteceram entre o período pouco após o incêndio e dezembro de 2021. O último trato foi com Rosana de Souza, mãe de Rykelmo. O pai do jogador fez negociação separada e foi um dos primeiros a fechar com o clube. Por isso há um total de 10 acordos fechados diretamente entre clube e familiares.

Os valores dos acordos foram mantidos em sigilo. As cifras que envolveram os documentos não foram divulgadas por clube ou familiares, e os valores variam de família para família.