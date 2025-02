Abraham desencanta em dose dupla, Milan supera a Roma e vai à semifinal da Copa da Itália

Dono de apenas cinco títulos da Copa da Itália, o Milan deu mais um passo para acabar com o jejum na competição que dura desde a conquista da edição de 2002/03. Nesta quarta-feira, com dois gols do centroavante Tammy Abraham, emprestado justamente pela rival Roma, ganhou por 3 a 1 no San Siro, em Milão, e garantiu vaga nas semifinais.

Figurando somente na oitava colocação do Campeonato Italiano, 19 pontos atrás do líder Napoli, o Milan aposta suas fichas nas copas para erguer ao menos uma taça na temporada e a Copa da Itália aparece como competição mais palpável, já que o nível na Liga dos Campeões está bastante alto - encara o Feyenoord nos playoffs.

E, jogando em casa, o Milan partiu logo ao ataque e não demorou a abrir vantagem. Logo aos 15 minutos, Reijnders bateu forte e Svilar defendeu. Theo Hernández pegou o rebote e cruzou na cabeça de Tammy Abraham.

Depois de sete jogos de jejum, o atacante finalmente voltou às redes. Justamente diante de sua ex-equipe (está emprestado pela Roma ao Milan) e quando começava a receber cobranças. O clube de Milão havia anunciado João Félix um dia antes das quartas de final e também trouxe o centroavante mexicano Santiago Giménez, para brigar pela vaga com o goleador inglês.

Aos 41 minutos, em aula de contra-ataque, o Milan trabalhou a bola com qualidade e a dupla decisiva da etapa inicial apareceu mais uma vez. Theo Hernández encontrou Abraham livre na entrada da área. O atacante ajeitou e bateu no canto do goleiro para ampliar.

Depois de ser presa fácil na etapa inicial, a Roma voltou melhor de intervalo e demorou apenas oito minutos para descontar. A batida cruzada desviou na marcação e sobrou para Dovbyk anotar, de cabeça.

Técnico do Milan, o português Sérgio Conceição não quis saber de espera para apostar em seus novos reforços e colocou Giménez na vaga de Abraham ao mesmo tempo em que lançou o compatriota João Félix, pouco depois de a equipe visitante descontar.

E a dupla recém-chegada mostrou que pode ser bastante útil ao realizar a jogada que definiu a vitória e a classificação. Aos 25 minutos, em boa trama pelo lado direito, Giménez apareceu como armador para dar lindo passe a João Félix. Com linda cavadinha, o português encobriu o goleiro e fechou o placar no San Siro.