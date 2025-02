Zagueiro David Ricardo vai reforçar o Botafogo após ser adquirido do Ceará

O Botafogo deve anunciar nas próximas horas o zagueiro David Ricardo, do Ceará. O ex-clube do jogador se antecipou e revelou o acerto entre as partes. O clube carioca desembolsará cerca de R$ 11 milhões por 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto a equipe cearense manterá 20% em uma futura venda.

David Ricardo, de 22 anos, ganhou destaque após se destacar no time Sub-20 e ser promovido ao elenco profissional do Ceará em 2022. Desde então, acumulou 99 partidas, seis gols e três assistências, além de conquistar uma Copa do Nordeste (2023) e um Campeonato Cearense (2024). Ele também foi peça fundamental na campanha de acesso à Série A na última temporada.

Nas redes sociais, o zagueiro expressou gratidão ao Ceará e à torcida. "Serei grato ao Ceará eternamente. Meu sonho principal era vestir essa camisa pesada e jogar pelo time profissional, e foi muito mais do que eu sonhei. Agradeço a Deus, minha família, amigos e staff. Vocês são muito importantes para mim", escreveu o jogador, que também deixou aberta a possibilidade de um retorno ao clube cearense no futuro.

O Botafogo trouxe David Ricardo para reforçar seu sistema defensivo, especialmente após a saída de Lucas Halter, negociado com o Vitória. A contratação promete aumentar a competitividade no setor, já que o clube busca se consolidar na temporada.

"Foram momentos inesquecíveis, ficarão para sempre na minha memória e no coração. Estou indo, mas com vocês no coração. Vou seguir meus objetivos e quem sabe nos encontraremos novamente. Obrigado por tudo", completou.

O Botafogo volta a campo na quinta-feira, às 21h45, diante do Nova Iguaçu, em Moça Bonito, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O time alvinegro tem seis pontos, longe da briga pela liderança.