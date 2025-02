Wendell vai ao CT, faz exames e deve ser anunciado pelo São Paulo nas próximas horas

Wendell compareceu ao CT da Barra Funda nesta terça-feira. De volta ao Brasil, o lateral esquerdo já havia assinado um pré-contrato com o São Paulo antes de ser liberado antecipadamente pelo Porto, seu ex-clube, e deverá ser anunciado como novo reforço nas próximas horas.

O São Paulo teve de suar para conseguir convencer o Porto a liberar Wendell antecipadamente. Embora o jogador já acertado sua ida para o São Paulo assim que seu contrato com o clube português terminasse, no fim de junho, sua presença desde o início da temporada era considerada indispensável.

Para que Wendell fosse liberado antecipadamente, o São Paulo vendeu o jovem William Gomes, por 12 milhões de euros, e empestou Moreira, outro garoto revelado pelas categorias de base, ao Porto.

Wendell deve começar a treinar no CT da Barra Funda na quarta-feira, quando haverá trabalho para os jogadores que não serão relacionados para a partida contra o Mirassol, no mesmo dia, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Paulista.

Caso seja regularizado a tempo, Wendell pode ser uma das grandes novidades do São Paulo para o confronto com o Red Bull Bragantino, sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.