Wendell é aguardado nesta terça-feira pelo São Paulo para exames médicos

Wendell está cada vez mais perto de ser oficializado como novo jogador do São Paulo. O lateral esquerdo, que recentemente foi liberado do resto de seu contrato com o Porto, desembarcou no Brasil na noite desta segunda-feira e é esperado no CT da Barra Funda nesta terça para a realização de exames médicos.

Wendell já havia assinado um pré-contrato com o São Paulo, o que garantia sua ida para o clube do Morumbi após o término de seu vínculo com o Porto, válido até junho deste ano. Porém, depois de uma longa negociação e a ida de dois atletas revelados em Cotia (venda de William Gomes e empréstimo de Moreira) como compensação, o clube português aceitou liberá-lo.

Wendell foi uma contratação conduzida exclusivamente pelo presidente Julio Casares, que estreitou laços com o jogador durante a Copa América do ano passado, disputada nos EUA. O mandatário são-paulino foi chefe da delegação brasileira no torneio e aproveitou para começar a trabalhar com a possibilidade de repatriar um dos principais laterais esquerdos do país na atualidade.

A chegada de Wendell ao São Paulo vem em uma boa hora, uma vez que o time ainda está em início de temporada, disputando apenas o Campeonato Paulista, e, portanto, o lateral esquerdo terá tempo suficiente para se adaptar ao clube, conhecer seus novos companheiros e assimilar as ideias do técnico Luis Zubeldía antes das grandes decisões de 2025.

Wendell deve começar a treinar no CT da Barra Funda na quarta-feira, quando haverá trabalho para os jogadores que não serão relacionados para a partida contra o Mirassol, no mesmo dia, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Paulista.

Caso seja regularizado a tempo, Wendell pode ser uma das grandes novidades do São Paulo para o confronto com o Red Bull Bragantino, sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.