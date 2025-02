Vitória x Sousa: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Nordeste

Nesta terça-feira, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, o Vitória enfrenta o Sousa, às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA).

O Vitória está na quinta posição do Grupo A, com um ponto. Por sua vez, o Sousa está em terceiro, com três. As quatro melhores equipes avançam às quartas de final.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão do Premiere.

ÚLTIMOS JOGOS

Vitória - Duas vitórias e três empates.



Sousa - Quatro vitórias e um empate.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Caceres, Neris, Wagner Leonardo e Hugo; Barbalhas, Ronald e Wellington Rato; Gustavo, Fabri e Janderson.



Técnico: Thiago Carpini.

Sousa: Bruno Fuso, Iranilson, Uesles Moura, Marcelo Duarte e Patrik Dias; Jackson Santos, Diego Viana e Felipe Jacaré; Dhonata, Ian Augusto e Diego Ceará.



Técnico: Paulo Foiani.

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Michelangelo Martins de Almeida Júnior, com os assistentes Francisco Chaves Bezerra Júnior e Ricardo Jorge Júnior.