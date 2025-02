Vasco x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Carioca

Vice-líder, o Vasco da Gama vai enfrentar o Fluminense na noite desta quarta-feira, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O primeiro clássico do Cruzmaltino na competição será disputado no Mané Garrincha, em Brasília. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde Assistir

O jogo entre Vasco e Fluminense terá transmissão da Band (TV Aberta), Premiere (Pay-per-view), Canal Goat e VascoTV (Youtube).

O Vasco da Gama está em Brasília! ? Confira como foi a chegada do elenco vascaíno no B Hotel. #VascoDaGama pic.twitter.com/6ogCpc07IG ? Vasco da Gama (@VascodaGama) February 4, 2025

Como as equipes chegam

Com 13 pontos, o Vasco só está atrás do Volta Redonda, que tem a mesma pontuação, mas está em vantagem por possuir uma vitória a mais. O Cruzmaltino, porém, é a única equipe ainda invicta na competição e pode fechar a rodada na ponta da tabela.

O técnico Fábio Carille não tem problemas para escalar sua equipe para o clássico desta quarta. O lateral direito Paulo Henrique, que reclamou de dores musculares na última partida, foi relacionado e está liberado para atuar. Na zaga, Lucas Oliveira e Lucas Freitas disputam uma posição.

Uma recepção dessas ??? Brasília é FLUMINENSE! pic.twitter.com/OJxVBq4zPv ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 4, 2025

Se a situação do Vasco na competição é confortável, o Fluminense está enfrentando uma séria má fase. A equipe de Mano Menezes aparece na décima colocação, com sete pontos, e apenas uma vitória em sete jogos disputados. O time vem de derrota no clássico contra o Botafogo e um empate com o Boavista, no último domingo.

Para voltar a vencer após três partidas, Mano terá a volta do meia Lima, que estava fora da equipe por desgaste físico. Já o lateral Samuel Xavier não foi relacionado após sentir fortes câimbras contra o Boavista. Os meias Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto seguem entregues ao departamento médico e também serão desfalques.

FICHA TÉCNICA



VASCO X FLUMINENSE

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães



Assistentes: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira



VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Oliveira (Lucas Freitas) e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Paulinho; Philippe Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti



Técnico: Fábio Carille

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Thiago Santos, Thiago Silva e Fuentes; Martinelli (Nonato), Hércules e Jhon Arias; Serna, Canobbio (Keno) e Germán Cano



Técnico: Mano Menezes