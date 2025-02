Vasco fecha acordo com empresa de Inteligência Artificial para otimizar o atendimento a sócios do clube

Visando modernizar e aprimorar a estrutura do clube, o Vasco irá introduzir uma ferramenta de inteligência artificial para cuidar do atendimento aos sócios-torcedores em parceria com a Somos Young, empresa especializada em relacionamento digital com o cliente. O aparato funcionará 24 horas por dia, nos sete dias da semana, resolvendo diversas demandas da torcida.

Feita generativamente, isto é, que se adapta conforme recebe mais dados, a IA consegue emular o comportamento humano e conversar usando uma linguagem de fácil entendimento. Todo o contato é feito por um canal no WhatsApp, que poderá ser usado para fornecer informações sobre o programa de sócios, calendário de jogos, ingressos e outros temas relacionados ao clube.

"O Vasco conta com milhões de torcedores e diariamente recebe milhares de dúvidas sobre os mais variados temas. Com a nossa ferramenta, a equipe poderá atender todos os chamados, sem exceção, todos os dias do ano e em qualquer horário. As respostas demoram apenas três segundos, quando for mensagem de texto, e 8 segundos, se for em áudio. É uma capacidade de atendimento ilimitada, algo que seria impossível caso fosse realizado por meio de um call center tradicional", explicou Daniel Barros, CEO da Somos Young.

Além do atendimento, a empresa também fará o gerenciamento do relacionamento com o torcedor (CRM), mirando aprimorar o controle e planejamento de interações com a base de sócios. A inteligência artificial ainda servirá para criar estratégias de aproximação e fidelização, focando no aumento de ticket e captação de novos associados.

"O Vasco está implementando uma estratégia para fortalecer seu vínculo com a torcida através da campanha 'Eu sou vascaíno', que utiliza a primeira pessoa para criar uma conexão mais pessoal e direta. Esta iniciativa abrange diversos aspectos, com foco principal na melhoria da experiência e da jornada do torcedor. Um ponto crucial identificado como uma dor histórica é a qualidade do atendimento aos vascaínos. Para resolver essa questão, firmamos esta parceria com a Somos Young, reconhecida como uma das melhores empresas de atendimento do Brasil atualmente", pontuou Carlos Amodeo, CEO do Vasco.

"A meta é tornar o clube uma referência no atendimento aos sócios. Este acordo com a Somos Young, que possui tecnologia avançada nessa área, promete revolucionar como o clube se comunica e atende às necessidades de seus torcedores. Assim, pretendemos melhorar significativamente a satisfação dos nossos sócios e estabelecer um novo padrão de excelência em atendimento no futebol brasileiro", finalizou.