Vasco divulga lista de relacionados para clássico para o Fluminense em Brasília

Nesta terça-feira, o Vasco divulgou a lista dos jogadores relacionados para o clássico contra o Fluminense, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A partida acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O principal desfalque do treinador Fábio Carille é o zagueiro Maurício Lemos, recém-contratado vindo do Atlético-MG. O uruguaio de 29 anos ainda não estreou com a camisa do Vasco e passa por um trabalho específico de recondicionamento físico.

? Relacionados para viagem rumo a Brasília! ?? ?? O desembarque da delegação vascaína em Brasília será realizado de forma privada. A recepção da torcida brasiliense aos jogadores poderá ser feita na chegada ao B Hotel, onde o Gigante da Colina ficará hospedado.#VASxflu... pic.twitter.com/otkFoF5UAB ? Vasco da Gama (@VascodaGama) February 4, 2025

A delegação vascaína já embarcou em direção a Brasília. A chegada está prevista para acontecer a partir das 16h30. Os torcedores poderão recepcionar o time no B Hotel, onde a equipe ficará hospedada.

Único time invicto no Campeonato Carioca, o Vasco é o vice-líder da competição, com 13 pontos conquistados, empatado com o líder Volta Redonda, que leva a melhor no número de vitórias. A partida contra o Fluminense é o primeiro clássico do Vasco na temporada. O Tricolor carioca ocupa a 10ª posição, com sete pontos.

Confira a lista completa dos relacionados do Vasco

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo

Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Victor Luis