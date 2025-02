Vasco desembarca em Brasília para clássico contra o Fluminense pelo Carioca

A delegação do Vasco já está em Brasília, local em que disputará o clássico contra o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca, na Arena Mané Garrincha. O desembarque do clube carioca na capital do Brasil ocorreu nesta terça-feira.

O duelo será em Brasília por conta de um acordo, feito no início de 2024, entre a SAF vascaína e a organizadora da partida.

Os registros do desembarque no hotel em Brasília ?? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/CkU78Xjh6n ? Vasco da Gama (@VascodaGama) February 4, 2025

Na chegada ao hotel, os jogadores do Vasco foram carinhosamente recepcionados pelos torcedores presentes no local. Em vídeo divulgado pelo clube, é possível ver Coutinho tirando fotos com os torcedores.

O cruzmaltino ainda não perdeu na competição. Até aqui, são três vitórias e quatro empates. Assim, a equipe se encontra na vice-liderança, com os mesmos 13 pontos do Volta Redonda, líder da competição.