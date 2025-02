UFC encaminha Polyana Viana vs Jaqueline Amorim para o dia 26 de abril

Um duelo verde-amarelo entre Polyana Viana e Jaqueline Amorim está sendo programado pelo UFC para o evento do dia 26 de abril, com sede em Kansas City (EUA). A informação foi apurada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight com fontes próximas à organização.

As lutadoras brasileiras vivem momentos distintos na principal organização de MMA do mundo. Enquanto Jaqueline vem de três vitórias consecutivas, todas pela via rápida, Polyana sofreu duas derrotas seguidas nas suas mais recentes apresentações no octógono.

Em má fase, Polyana precisa voltar a vencer para espantar o fantasma de uma possível demissão. Isso porque a atleta paraense, que estreou no UFC em 2018, possui um retrospecto negativo dentro da organização, com seis derrotas e quatro vitórias, e nunca conseguiu, de fato, se estabelecer entre as tops do peso-palha (52 kg).

Por sua vez, Jaqueline caminha a passos largos para assumir um lugar na elite da categoria. Depois de ser derrotada em sua estreia no Ultimate por Sam Hughes, em abril de 2023, a atleta do Amazonas se recuperou em grande estilo, superando, respectivamente, Montserrat Ruiz, Cory McKenna e Vanessa Demopoulos.

Brasil no UFC Kansas City

Além de Polyana Viana e Jaqueline Amorim, o Brasil já tem outros atletas escalados para o card do UFC Kansas City. Pelo peso-médio (84 kg), Michel Pereira e André Sergipano medirão forças com Abus Magomedov e Ikram Aliskerov, respectivamente, no evento do dia 26 de abril.