Transmissão ao vivo de Velo Clube x Portuguesa: veja onde assistir

Velo Clube e Portuguesa duelam hoje (4), às 18h30 (de Brasília), no Benito Agnello Castelano, em Rio Claro (SP), pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025. É o streaming do UOL, com filmes, séries, canais de TV, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

A Portuguesa é a 3ª colocada do Grupo B, com cinco pontos. O Velo Clube é o lanterna do Grupo D, com quatro pontos.

A Lusa vem embalada pela primeira vitória no Estadual. A Portuguesa recebeu o Botafogo-SP e venceu por 3 a 2.

Por outro lado, o Velo Clube quer voltar a vencer após duas rodadas. A equipe de Rio Claro perdeu para o Mirassol por 1 a 0 no último compromisso.

Velo Clube x Portuguesa -- Paulistão 2025