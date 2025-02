Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Athletic: veja onde assistir

Imagem: Reprodução/perfil do Atlético-MG no X

Atlético-MG e Athletic se enfrentam hoje (4), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, em partida da 6ª rodada do Campeonato Mineiro.

Onde assistir ao vivo? O confronto será exibido ao vivo no sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Galo é o terceiro colocado do Grupo A, com sete pontos somados. Já o Athletic lidera o Grupo B, com 12.

O Atlético-MG está invicto, mas conquistou a primeira vitória apenas na 5ª rodada. A equipe dirigida pelo técnico Cuca vem de vitória por 1 a 0 diante do Villa Nova.

O Athletic vem embalado por duas vitórias consecutivas, com nove gols marcados. Na rodada anterior, o time bateu o Tombense por 3 a 1.

Atlético-MG x Athletic -- Mineiro 2025