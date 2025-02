Trajano: Eu mandaria Guardiola embora do City; está começando a dar vexame

A série de maus resultados do Manchester City em 2025 é suficiente para justificar a demissão de Pep Guardiola, opinou José Trajano, no Cartão Vermelho, nesta terça (4).

Na opinião do comentarista, Guardiola está vivendo o fim de sua trajetória vitoriosa no City e ainda passando vergonha em alguns jogos.

Eu mandaria Guardiola embora, mesmo sabendo que é o "bambambam', que talvez seja o melhor de todos, que é um sujeito admirável como treinador, que fez um trabalho impecável. Chega uma hora que a coisa não encaixa mais. Ninguém fica vitorioso dele. E o caso dele não é só isso. Está começando a dar vexame - e não encontra uma saída.

José Trajano

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Cartão Vermelho na íntegra