Tiquinho transborda euforia com Neymar no Santos e revela 'frio na barriga'

O centroavante Tiquinho Soares não esconde a animação com Neymar no Santos. O novo camisa 9 do Peixe exaltou o novo companheiro e quer estar "à altura" para jogar ao lado do craque brasileiro.

Estou doido que acabe isso [coletiva de apresentação] para ir treinar lá com ele. Espero que eu esteja à altura para jogar ao lado de um grande ídolo para a nação brasileira e todo o mundo. Espero o mais rápido entrosar com Neymar e meus companheiros.

Estamos com esse friozinho na barriga porque é um cara fora de série. Mas eu tenho que estar bem para que as coisas deem certo. Estamos falando de um cara que é extraclasse. Tenho que estar bem, focado, as coisas vão acontecer naturalmente.

Tiquinho Soares, sobre Neymar, em sua apresentação

O que aconteceu

Tiquinho Soares em ação com a camisa do Santos em jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista 2025 Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Tiquinho já disputou três jogos pelo Santos, mas só foi apresentado nesta terça (4). O camisa 9 fez a sua estreia contra o Velo Clube, saindo do banco de reservas, e foi titular nos últimos dois compromissos, contra São Bernardo e São Paulo.

Ele recebeu a "bênção" de Serginho Chulapa. O ídolo santista deu as boas-vindas ao reforço. "Parabenizar o Tiquinho pelo jogo contra o São Paulo. Hoje posso dizer que o Santos tem um centroavante de origem. Não fez gol, mas participou do jogo nos 90 minutos. Estamos precisando agora com a chegada do Neymar de um time forte e estamos torcendo para você fazer uma grande fase aqui", iniciou o ex-artilheiro.

O que mais Tiquinho disse

Recepção de Serginho Chulapa: "Serginho, muito obrigado pelas palavras, tenho você como um ídolo, como toda . Prometo honrar essa camisa aqui com unhas e dentes. Estou muito feliz de vestir essa camisa tão pesada no futebol mundial."

Primeiros jogos no Peixe: "Vinha há bastante tempo sem jogar, não fiz pré-temporada, isso custa um pouco. É um pouco difícil estar sem ritmo de jogo, mas aos poucos estou ganhando forma, estou muito feliz e vou melhorar mais para ajudar meus companheiros."