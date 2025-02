Tiquinho revela frio na barriga para jogar com Neymar no Santos: "Ele é f...!"

Não são apenas os torcedores que estão animados para ver Neymar em campo com a camisa do Santos. Os próprios jogadores estão ansiosos. Nesta terça-feira, o atacante Tiquinho Soares revelou que está com "frio na barriga" para dividir o gramado com o ídolo.

"Para falar a verdade, estou doido pra sair daqui (coletiva) e ir trabalhar com ele (Neymar). Espero que eu esteja à altura para a jogar de um um grande ídolo. Espero o mais rápido entrosar com ele e meus companheiros. Claro que estamos com esse frio na barriga. É um cara fora de série. Tenho que estar bem para que tudo dê certo. É um cara extraclasse. Tenho que estar bem e focado e tudo vai acontecer naturalmente", disse.

"Estamos falando de um cara f...! Espero que dê tudo certo. Você vê o sorriso no rosto dele. É prazeroso. Espero que a gente esteja à altura dele para se ajudar", completou.

Tiquinho foi anunciado pelo Peixe no dia 24 de janeiro. Na época, ele afirmou que ainda não sabia da possibilidade de Neymar também assinar com o Alvinegro Praiano.

"Estamos falando de Santos, é gigante. Quando surgiu a possibilidade, conversei com o Caixinha. Ainda não sabia que o Neymar vinha. Mas quando você vai escutando os boatos, vai se animando. Não sabia, mas que bom que veio", revelou.

Aos 34 anos, Tiquinho Soares deixou o Botafogo e firmou um vínculo válido até o fim de 2027. Ele já disputou três partidas com a camisa alvinegra e ainda não marcou nenhum gol.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, quando recebe o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h35 (de Brasília).