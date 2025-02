Tiquinho promete honrar o Santos com "unhas e dentes" e pede mais "10 ou 15 dias" para entrar em forma

Nesta terça-feira, Tiquinho Soares foi oficialmente apresentado como jogador Santos. Em entrevista coletiva, o atacante celebrou a oportunidade e falou sobre a sua condição física.

"Prometo honrar essa camisa com unhas e dentes. Estou muito feliz de vestir essa camisa tão pesada do futebol mundial. Vinha a bastante tempo sem jogar. Não fiz pré-temporada. Isso custa um pouco. É difícil estar sem ritmo de jogo. Mas estou ganhando forma com o tempo. Estou feliz e espero melhorar mais para ajudar meus companheiros", comentou.

"Espero entrar em forma o mais rápido possível. Vamos jogar na quarta-feira já. Toda hora tem jogo, bom para se condicionar o mais rápido possível. Tenho certeza que mais uns 10 ou 15 dias para estar no meu bem", ampliou.

O jogador de 34 anos estava no Botafogo. O clube carioca o usou como moeda de troca na negociação envolvendo Jair. Além do centroavante, o Peixe ainda embolsará 12 milhões de euros fixos (cerca de R$ 75 milhões).

"Até esqueci de agradecer publicamente o Botafogo por esses quase três anos que passei lá. Agradecer pela oportunidade, de voltar ao Brasil e vestir uma camisa grande. Passei um ano de 2023 bem complicado. Foi o pior ano da minha vida. Em 2024 joguei, mas estava meio baleado. Estou muito feliz de estar no Santos. Tenho certeza que foi a escolha certa. Prometo honrar essa camisa", declarou.

Tiquinho acabou perdendo espaço no Glorioso ao longo da última temporada, especialmente após a chegada de Igor Jesus. Em meio a este cenário, ele decidiu aceitar a proposta do Santos. O contrato é até o fim de 2027.

"Quando você está sem jogar, você tem que procurar o melhor. Lá no Botafogo estava bem, há dois anos, eles gostavam de mim. Mas ficar sem jogar por muito tempo, o corpo cansa. Vim para tentar jogar mais e para que eu possa fazer uma temporada parecida com a de 2023. Não foi só categoria, teve sorte também. Jogando mais, você pode marcar mais gols e aumentar os números", finalizou.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, quando recebe o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h35 (de Brasília).