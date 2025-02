Sheetara revela "jeitinho brasileiro" para superar corte de peso dramático no UFC Arábia Saudita

Uma das protagonistas da primeira luta feminina promovida pelo UFC na Arábia Saudita, Mayra 'Sheetara' aprovou o tratamento recebido por ela no país islâmico. O único ponto negativo, de acordo com a própria atleta, foi a proibição das mulheres frequentarem a sauna do hotel - fato que teria atrapalhado seu corte de peso para a luta contra Jasmine Jasudavicius no evento de sábado (1º). Mas, não há nada que o famoso 'jeitinho brasileiro' não dê jeito.

Em entrevista exclusiva durante uma 'live' da Ag Fight no 'Youtube', a lutadora narrou o drama pelo qual passou durante os momentos que antecederam a pesagem oficial do UFC Arábia Saudita, realizada na última sexta-feira (31). Com dificuldade para atingir o limite de peso exigido para competir na divisão dos moscas (57 kg), categoria na qual não lutava desde 2021, Sheetara e sua equipe colocaram em prática o famoso 'jeitinho brasileiro' para driblar a fiscalização e poder usar a sauna, mesmo com o veto às mulheres no local.

"Complexo mesmo foi só na hora de fazer a sauna, na perda de peso, porque lá tudo é separado homem e mulher. Então, homens poderiam fazer sauna e mulheres não. Tem umas regras lá que valem só para homens, mulheres não podem. A gente teve que se adaptar. A gente teve banheira e aquela sauninha pequena (individual). Só que chegou uma hora que o peso não descia mais e a gente precisava de algo mais potente. Faltava uma hora para acabar a pesagem e eu ainda precisava perder 600 gramas. Meu empresário, muito malandro, e o Pablo (Sucupira, treinador) falaram: 'Vamos fazer o seguinte. Só pode homem na sauna. Vamos te vestir de homem e vamos para a sauna'. Aí eu me vesti de homem e fui para a sauna. Que papelão (risos). Foi divertido", contou Mayra.

"Pior corte de peso da vida"

Por mais que uma solução tenha sido encontrada e, no final das contas, Sheetara tenha subido na balança da pesagem oficial do UFC Arábia Saudita com o peso dentro do limite exigido pela categoria, o processo para chegar neste momento foi o pior de sua vida, de acordo com a própria brasileira. Ao todo, a atleta teria ficado cerca de 15 horas na tentativa de desidratar o corpo para atingir os 57 kg na balança.

"Foi um corte de peso muito drástico. A gente passou 15 horas para bater o peso, foi um corte de peso muito ruim. Foi o pior corte de peso da minha vida", afirmou a mineira.

Todo o esforço para bater o peso e confirmar sua participação no UFC Arábia Saudita não foi suficiente para que Mayra Sheetara saísse do octógono vitoriosa. No evento de sábado, a brasileira acabou sendo derrotada, por pontos, pela canadense Jasmine Jasudavicius, que se tornou a primeira mulher a vencer um combate do Ultimate em território saudita.