Sem titulares, Flamengo divulga lista de relacionados para duelo contra a Portuguesa-RJ

O Flamengo divulgou, nesta terça-feira, a lista dos atletas relacionados para o duelo contra a Portuguesa-RJ, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A partida acontece nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Parque do Sábia, em Uberlândia, Minas Gerais.

O técnico Filipe Luís optou por relacionar apenas reservas para o confronto. Todos os titulares na vitória sobre o Botafogo, no último domingo, por 3 a 1, pela Supercopa do Brasil, no Estádio Mangueirão, em Belém, não foram relacionados e vão permanecer no Rio de Janeiro.

Além deles, o lateral direito Guillermo Varela foi liberado pelo Rubro-negro para viajar ao Uruguai para acompanhar o enterro da mãe, que faleceu nesta terça-feira. Com isso, Danilo, reforço do Flamengo para a temporada, pode começar entre os titulares pela primeira vez.

Confira os relacionados do Mengão para a partida diante da Portuguesa, pelo Cariocão! #VamosFlamengo pic.twitter.com/Hi6RNgsvnv ? Flamengo (@Flamengo) February 4, 2025

Após a partida contra a Portuguesa-RJ, o Flamengo vai enfrentar uma sequência de três clássicos seguidos. No próximo sábado (08/02), a equipe enfrenta o Fluminense, em seguida (12/02) encara o Botafogo e, por fim, duela contra o Vasco (15/02). Todos os jogos são válidos pelo Campeonato Carioca e acontecem no Maracanã.

O Flamengo ocupa a 5ª posição do Estadual, com dez pontos conquistados, um atrás do Maricá, primeiro time na zona de classificação para as semifinais da competição. No entanto, a equipe do treinador Filipe Luís tem um jogo a menos em relação aos rivais.

Confira a lista completa dos relacionados pelo Flamengo

Goleiros: Dyogo Alves, Léo Nannetti e Matheus Cunha



Zagueiros: Carbone, Cleiton, Danilo e João Victor



Laterais: Ayrton Lucas, Daniel Sales e Gusttavo



Meio campistas: Allan, De Arrascaeta, Evertton Araújo, João Alves, Lucas Vieira, Matheus Gonçalves e Pablo Lucio



Atacantes: Everton Cebolinha, Felipe Teresa, Guilherme, Juninho, Luiz Araújo, Shola e Wallace Yan