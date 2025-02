Sem espaço no Benfica, Rollheiser desperta interesse de Corinthians e Botafogo

Segundo o jornal português A Bola, as permanências do argentino Benjamín Rollheiser e do brasileiro Arthur Cabral no Benfica não estão garantidas.

Com isso, Corinthians e Botafogo despertaram interesse na contratação de Rollheiser. O Glorioso estaria em condições de apresentar uma proposta mais sedutora.

Já Arthur Cabral recebeu sondagem do Atlanta United, da MLS, porém, a proposta não convenceu o brasileiro. Ele também foi procurado por Torino e West Ham.

Nesta segunda-feira, no último dia da janela de transferências europeia, o clube português efetuou as contratações de Andrea Belotti e Bruma, reduzindo o espaço de utilização dos jogadores sul-americanos na equipe. Com isso, ambos estão à procura de outros clubes que possam proporcionar mais minutos em campo.

Benjamín Rollheiser, de 24 anos, foi revelado pelo River Plate e atuou no Estudiantes antes de chegar ao Benfica. Ele possui apenas 18 jogos disputados na atual temporada, com um gol e uma assistência.

Por sua vez, Arthur Cabral chegou ao Benfica em agosto de 2023, da Fiorentina, por 20 milhões de euros (R$ 126,60 milhões). No entanto, mesmo após uma temporada completa no futebol europeu, não atingiu a titularidade no time.