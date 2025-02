São Paulo x Mirassol: confira desfalques, arbitragem e mais sobre o duelo

O São Paulo recebe o Mirassol nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor terá a missão de se redimir diante de sua torcida após o revés no clássico do último sábado, contra o Santos, na Vila Viva Sorte.

Mesmo com um jogo a menos que os demais integrantes do Grupo C, o São Paulo é o líder da chave, com dez pontos, e pode ampliar sua distância para Novorizontino, (nove pontos) Noroeste (seis pontos) e Água Santa (quatro pontos) se somar três pontos contra o Mirassol nesta quarta-feira.

Do outro lado, porém, estará um time que, se vencer o São Paulo, retomará o status de dono da melhor campanha geral da competição, liderando o Grupo A, que também conta com Corinthians. Portanto, parada duríssima para o Tricolor.

Para essa partida, o técnico Luis Zubeldía poderá contar com o retorno de Alan Franco. O zagueiro foi desfalque contra o Santos por causa de uma sobrecarga na coxa esquerda, mas voltou a treinar ao lado de seus companheiros nesta semana.

Luiz Gustavo, com uma fratura no dedo do pé esquerdo, e o goleiro Young, com uma entorse no pé direito, são os únicos desfalques confirmados do São Paulo para enfrentar o Mirassol.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X MIRASSOL

Local: Morumbis, em São Paulo



Data: 05 de fevereiro de 2025, quarta-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Arbitragem: João Vitor Gobi



Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Denis Matheus Ferreira



VAR: Adriano de Assis Miranda

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas; Luciano e Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía.

MIRASSOL: Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, David Braz eReinaldo; Neto, Danielzinho e Gabriel; Nigueba, Chico e Iury.



Técnico: Eduardo Barroca.