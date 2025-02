São Paulo anuncia Wendell, e lateral pode jogar já no fim de semana

O São Paulo anunciou na noite desta terça-feira a contratação de Wendell. O lateral-esquerdo, que pertencia ao Porto, já havia assinado um pré-contrato com o Tricolor, mas conseguiu ser liberado antecipadamente para se juntar a Lucas, Calleri, Oscar e companhia.

Wendell assinou contrato com o São Paulo válido até dezembro de 2027. Ou seja, o lateral esquerdo pertencerá ao Tricolor pelas próximas três temporadas, chegando para ser titular da posição.

"Sou do clube da fé, do tricampeão mundial. Eu sou do São Paulo Futebol Clube", disse Wendell no vídeo em que anuncia a sua contratação.

O jogador vestirá a camisa 18. Wendell havia aceitado a proposta do São Paulo há tempo, mas só não se transferiu antes porque o Porto vinha fazendo jogo duro para antecipar em seis meses o fim de seu contrato. Os portugueses desejavam uma compensação financeira para abrir mão do atleta, mesmo ele estando fora dos planos da comissão técnica, e após muitas tratativas houve um desfecho feliz.

Para Wendell ser liberado pelo Porto antecipadamente, o São Paulo vendeu o atacante William Gomes por 12 milhões de euros, mantendo 20% dos direitos econômicos do atleta, e emprestou o lateral direito Moreira ao clube português.

Como já vinha treinando regularmente, a expectativa é de que Wendell comece a trabalhar com o elenco do São Paulo já nesta quarta-feira, quando haverá atividade no CT da Barra Funda para os atletas não relacionados para o duelo com o Mirassol.

Há a expectativa de que Wendell já fique ao menos no banco de reservas na partida do próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Paulistão.