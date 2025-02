Santos x Botafogo-SP: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Paulistão

Embalado pelo 'efeito Neymar', o Santos enfrenta o Botafogo-SP na noite desta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília) no gramado da Vila Belmiro.

A partida marcará a reestreia de Neymar pelo Peixe. O astro, que assinou contrato com o clube até o meio deste ano, já treinou com os novos companheiros e está à disposição da comissão técnica de Pedro Caixinha. A tendência, porém, é que o camisa 10 inicie o duelo no banco de reservas.

O treinador português conta com desfalques importantes, começando por ele mesmo. O comandante foi expulso na vitória do time sobre o São Paulo, por 3 a 1, no último sábado, e precisará cumprir suspensão. Além dele, o zagueiro Zé Ivaldo recebeu o terceiro cartão amarelo e também está fora.

O lateral esquerdo Souza, submetido a cirurgia no tornozelo direito, é outra baixa. Já o lateral esquerdo Gonzalo Escobar, com um edema na coxa esquerda, e o meia-atacante Soteldo, que trata de uma pancada no tornozelo esquerdo, são dúvidas. Em contrapartida, Thaciano se recuperou de um desconforto na posterior da coxa esquerda e pode voltar a ser relacionado.

O Santos vem de triunfo no San-São e lidera o Grupo B do Estadual, com sete pontos conquistados, mesma pontuação do segundo colocado Guarani. Portuguesa, com cinco, e Red Bull Bragantino, com quatro, completam a chave.

Do outro lado, o Botafogo-SP vive má fase e ainda não sabe o que é vencer no Paulistão. A equipe de Ribeirão Preto soma apenas três pontos e figura na lanterna do Grupo A. Na rodada passada, o time foi superado pela Portuguesa, por 3 a 2.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X BOTAFOGO-SP

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 5 de fevereiro de 2025, quarta-feira



Horário: às 21h35 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza



VAR: Marcelo Henrique de Gois

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso, Luan Peres e Vinicius Lira (Escobar); Tomás Rincón, Diego Pituca e Gabriel Bontempo; Thaciano (Soteldo), Guilherme e Tiquinho Soares.



Técnico: Pedro Malta

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Jeferson, Alisson Cassiano, Allyson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Douglas Baggio (Silvinho), Pablo Thomaz e Jonathan Cafú.



Técnico: Márcio Zanardi